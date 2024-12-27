АВТОВАЗ приостанавливает производство автомобилей

Производственные площадки АВТОВАЗа — заводы в Тольятти и Ижевске — уходят на новогодние каникулы. Эту паузу используют для того, чтобы провести более 9 тысяч разных операций, направленных на улучшение условий труда, обслуживание оборудования и подготовку к запуску новых моделей.

Как сообщила пресс-служба АВТОВАЗа, каникулы продлятся с 29 декабря по 12 января. Первые 11 дней — это государственные праздники. Последние четыре — плановый корпоративный отпуск. Но на продажах эта пауза никак не отразится: в компании уверяют, что на заводских и дилерских складах сформирован достаточный запас готовых автомобилей.

Что же касается работ, которые будут проводиться в Тольятти во время каникул, то их значительная часть связана с предстоящим запуском LADA Iskra — нужно подготовить цеха сварки, окраски и сборки. Необходимо модернизировать линию производства двигателей — под новый 1,8-литровый агрегат внедорожников семейства Niva. А еще — провести ряд операций в производстве шасси и металлургическом.

Помимо прочего, как уже было сказано, АВТОВАЗ уделит внимание улучшению условий труда. Так, запланирован ремонт бытовых помещений, столовых, кровли. Металлическое напольное покрытие поменяют на полимерное, а освещение — на светодиодное. Кроме того, на заводе проведут реконструкцию остекления.

Производство автомобилей на площадках АВТОВАЗа возобновится 13 января.