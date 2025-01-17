На калужский автозавод начали поставлять машинокомплекты Haval M6

Об этом сообщили наши коллеги из «Российской газеты». Они напомнили, что производство Haval M6 должно стартовать на площадке «Автомобильных технологий» в феврале этого года, а в продаже «калужские» машины появятся, как предполагается, в марте.
Поначалу собирать кроссоверы Haval M6 будут крупноузловым методом. Однако позднее могут организовать штамповку, сварку и окраску.
Сейчас «Автомобильные технологии» производят кроссоверы Citroёn C5 Aircross — из китайских комплектующих. В этом году на конвейер, помимо «Хавэйла», должны встать еще несколько Peugeot. В том числе коммерческий Partner.
Добавим, что Haval M6 продается в России в двух модификациях с 1,5-литровым мотором на 143 л.с., шестиступенчатой механической или семидиапазонной роботизированной коробкой передач. Привод и в том, и в другом случае — передний. Автомобиль с тремя педалям предлагается по цене от 2 279 000 (без учета скидок), с двумя — от 2 399 000.