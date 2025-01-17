На калужский автозавод начали поставлять машинокомплекты Haval M6

О том, что кроссовер Haval M6 получит калужскую «прописку», встав на конвейер завода «Автомобильные технологии» (бывший «ПСМА Рус»), стало известно еще в конце 2024-го. И подготовка к запуску производства этой модели идет полным ходом: на предприятие уже начали поставлять машинокомплекты.

Ожидается, что авто, собранные на предприятии, поступят в продажу в марте

Об этом сообщили наши коллеги из «Российской газеты». Они напомнили, что производство Haval M6 должно стартовать на площадке «Автомобильных технологий» в феврале этого года, а в продаже «калужские» машины появятся, как предполагается, в марте.

Поначалу собирать кроссоверы Haval M6 будут крупноузловым методом. Однако позднее могут организовать штамповку, сварку и окраску.

Сейчас «Автомобильные технологии» производят кроссоверы Citroёn C5 Aircross — из китайских комплектующих. В этом году на конвейер, помимо «Хавэйла», должны встать еще несколько Peugeot. В том числе коммерческий Partner.

Добавим, что Haval M6 продается в России в двух модификациях с 1,5-литровым мотором на 143 л.с., шестиступенчатой механической или семидиапазонной роботизированной коробкой передач. Привод и в том, и в другом случае — передний. Автомобиль с тремя педалям предлагается по цене от 2 279 000 (без учета скидок), с двумя — от 2 399 000.