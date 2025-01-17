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На калужский автозавод начали поставлять машинокомплекты Haval M6

Ожидается, что авто, собранные на предприятии, поступят в продажу в марте

О том, что кроссовер Haval M6 получит калужскую «прописку», встав на конвейер завода «Автомобильные технологии» (бывший «ПСМА Рус»), стало известно еще в конце 2024-го. И подготовка к запуску производства этой модели идет полным ходом: на предприятие уже начали поставлять машинокомплекты.

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Автор
Кристина Извекова

Изображение На калужский автозавод начали поставлять машинокомплекты Haval M6

Об этом сообщили наши коллеги из «Российской газеты». Они напомнили, что производство Haval M6 должно стартовать на площадке «Автомобильных технологий» в феврале этого года, а в продаже «калужские» машины появятся, как предполагается, в марте.

Поначалу собирать кроссоверы Haval M6 будут крупноузловым методом. Однако позднее могут организовать штамповку, сварку и окраску.

Сейчас «Автомобильные технологии» производят кроссоверы Citroёn C5 Aircross — из китайских комплектующих. В этом году на конвейер, помимо «Хавэйла», должны встать еще несколько Peugeot. В том числе коммерческий Partner.

Добавим, что Haval M6 продается в России в двух модификациях с 1,5-литровым мотором на 143 л.с., шестиступенчатой механической или семидиапазонной роботизированной коробкой передач. Привод и в том, и в другом случае — передний. Автомобиль с тремя педалям предлагается по цене от 2 279 000 (без учета скидок), с двумя — от 2 399 000.

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