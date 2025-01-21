В России наладили производство рамного внедорожника BAIC BJ60

BAIC BJ60 поставили на конвейер калининградского «Автотора». Для запуска производства внедорожника разработали комплект технологической документации и новую оснастку. Кроме того, были оборудованы дополнительные участки и перенастроено программное обеспечение.

Новинка стала шестой моделью бренда, которая выпускается у нас

Первая партия BAIC BJ60 для нашего рынка получит 163-сильный дизельный мотор объемом 2,0 л. Максимальная тяга составляет 400 Нм. Переключением передач заведует «автомат» на 8 ступеней. Этот «китаец» является так называемым «мягким гибридом» — классический ДВС дополнен электромотором, выполняющим функцию стартера.

Габариты BJ60 — 5040x1955x1925 мм. Размер колесной базы достигает 2820 мм. Подвеска является полностью независимой. Система полного привода работает по принципу Part-Time2. Возможности автомобиля на офф-роуде расширяют понижающая передача, а также блокировки переднего и заднего межколесного дифференциалов.

Дата начала «официальных» продаж BAIC BJ60 в России и цены пока не раскрываются. Но, очевидно, ждать осталось недолго.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что BAIC планирует «новый этап» своего присутствия в России.