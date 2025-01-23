Российский бренд Xcite наладит производство еще одной модели

В продуктовую линейку российской марки Xcite войдет новая модель. Она присоединится к кроссоверу X-Cross 7 и его старшему брату X-Cross 8. «Семерка» оснащается 1,5-литровым 147-сильным турбодвигателем и вариатором. «Восьмерка» является единственным полноприводным SUV бренда, ее «вооружили» турбомотором, выдающим 150 л.с. при объеме 1,6 л и 7-диапазонным «роботом».

О грядущем появлении третьей модели в линейке Xcite на отечественном рынке на пресс-конференции РОАД сообщил Алексей Подщеколдин, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Но, к сожалению, вдаваться в подробности он не стал. Какая именно модель ляжет в основу нового «Иксайта» и когда наладят производство, пока неизвестно.

Кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 выпускаются на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Кроссоверы поставили на конвейер вместо «японцев» весной прошлого года. За час со сборочной линии сходят 22 автомобиля, в 2024-м предприятие планировало выпустить около 20 тыс. экземпляров. Начальная цена младшей модели с учетом спецпредложений — 2 199 000 рублей, старшей — 2 699 000 рублей.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв отечественного кроссовера Xcite X-Cross 7 в началае января. Мы выявили все плюсы и минусы российского SUV с китайскими корнями.