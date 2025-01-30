В России начали выпускать гибридные автомобили Voyah

На липецком заводе «Моторинвест» запустили производство премиальных автомобилей Voyah. Для начала на конвейер поставили парочку моделей — кроссовер Free и минивэн Dream. Обе полностью русифицированы и адаптированы для покупателей из нашей страны. Была проделана серьезная работа по созданию и интеграции российского софта. В том числе это касается развлекательных приложений и навигации.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Кроссовер Voyah Free сертифицировали для нашего рынка еще в конце прошлого года. Тогда в документации речь шла про «электричку», но в итоге на российский конвейер встал гибрид. Компанию кроссоверу составил минивэн Dream с силовой установкой такого же типа.

Надо сказать, что Voyah уже не первый день официально продает Free и Dream в России. Но теперь весьма любопытно, что будет с прайс-листами этих автомобилей после запуска локальной сборки. Кроме того, в 2025 году и кроссовер, и минивэн попали под действие госпрограммы льготного автокредитования. Подробнее мы писали об этом накануне.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда в нашей стране стартуют официальные продажи гибридного седана Voyah Passion EVR.