Пикапы Sollers ST6 и ST8 встали на конвейер УАЗа

С конвейера Ульяновского автозавода уже сошла первая партия полноприводных пикапов Sollers ST6 и ST8. Для выпуска «грузовичков» на предприятии появились новые линии сварки и сборки шасси. Кроме того, было доработано окрасочное оборудование. Пикапы ульяновской сборки доберутся до дилерских центров в первом квартале 2025 года.

Кузова ST6 и ST8 собирают вместе с линейкой автомобилей УАЗ, однако финальный этап для новинок «Соллерса» проходит на другой линии, смонтированной специально для них. Но синергию между брендами в части технологий и локализации агрегатов никто не отменял. Производство пикапов интегрировано в IT-системы управления качеством и логистикой. В будущем к «шестерке» и «восьмерке» планируют добавить еще одну модель, Sollers собирается стать лидером в этом сегменте.

Базовым для обоих пикапов Sollers является 136-сильный двухлитровый дизель, работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой». Двигатель делают в Елабуге, трансмиссию — в Заволжье. В моторную гамму ST6 также входит 176-сильный бензиновый агрегат объемом 2,0 л, для ST8 предусмотрена 204-сильная 2,4-литровая версия.

В конце декабря портал «АвтоВзгляд» сообщал, что дилеры раскрыли цены на новый пикап Sollers ST8. В свою очередь ST6 уже больше года представлен на российском рынке.