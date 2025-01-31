Great Wall построит под Тулой кластер по выпуску автозапчастей

Российский автозавод Great Wall («Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус») занимается строительством кластера по производству автокомпонентов в Тульской области. Автомобильная промышленность региона находится на этапе активного развития. За последние три года доля этой отрасли увеличилась на 10%.

О ходе строительства нового кластера Great Wall сообщил первый заместитель губернатора Тульской области Михаил Пантелеев, пишет «Интерфакс». По его словам, местный завод Haval, принадлежащий Great Wall, выпустил 130 тыс. машин в 2024 году. В результате площадка заняла вторую строчку по объему производства в России среди автосборочных предприятий.

Напомним, в индустриальном парке «Узловая» с конвейера завода Haval сходят кроссоверы Jolion, а также Dargo и F7. В марте прошлого года рядом появилось еще одно предприятие, где делают двигатели для автомобилей «поднебесного» бренда. В будущем там же хотят построить центр для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Great Wall раскрыл планы на 2025 год. Китайцы будут выпускать как массовые, так и ультрапремиальные модели с шильдиками Haval, Tank и других суббрендов.