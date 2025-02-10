Херон с ними: эксперт Арефьев уверен, что вера в электрички погубит автопром ЕС

В Европе катастрофически сокращается автопроизводство, что закономерно, учитывая курс Брюсселя на полный отказ от «неэкологичных» машин с ДВС. При этом объемы продаж электромобилей заметно отстают от прогнозируемых, что, впрочем, не мешает руководству ЕС верить в правильность своей политики. А ведь «победа электричек» в Европе, если она вдруг случится, просто разорит Старый свет, утверждают эксперты портала «АвтоВзгляд».

Властям ЕС обязательно надо продолжать курс на ужесточение «зеленой» повестки, заявил на днях глава Ассоциации производителей электрокаров E-Mobility Europe Крис Херон. С этой благой в его понимании целью следует, естественно, возобновить государственную поддержку рынка комплектующих для электромобилей, уточнил он. Тогда, мол, продажи «электричек» уже к концу 2025-го «взлетят» аж на 65%. Впрочем, даже без какой-либо помощи продажи вырастут, заверил лоббист электрокаров. Правда, чуть меньше — «всего» на 33%.

Тем временем промышленное производство в Германии, чья экономика пока еще сохраняет за собой статус «локомотива» Европы, в декабре 2024 года уменьшилось на 2,4% относительно ноября и на 3,1% - в сравнении с декабрем предыдущего года. Причем ключевой вклад в это падение внесло снижение производства автомобилей, сократившись на 10%.

Ясно, что речь в первую очередь о классических машинах на сгораемом топливе, выпускать которые концернам приходится все меньше под прессингом тех самых брюссельских чиновников, одержимых экоповесткой. Ведь автостроителям, согласно выступившим в силу нормам, уже в 2025 году грозят нешуточные штрафы в размере до 15 млрд евро за превышение норм выбросов углекислого газа (причем, половина этой суммы придется на группу Volkswagen). А эти выбросы — результат эксплуатации в первую очередь автомобилей с ДВС.

Фото globallookpress.com

Такие меры были приняты Брюсселем под впечатлением от радужных прогнозов относительно грядущих продаж электромобилей, которые, вопреки чаяниям евробюрократии, так и не добились большой популярности.

Обвал спроса на них наметился в Европе еще в мае прошлого года, когда истекли сроки всех действовавших в ЕС субсидий на подобные ТС: в одной только Германии продажи сразу рухнули на 30,6%. В других странах была похожая картина. А в целом за весь 2024-й в Европе реализовано на 6% меньше электромобилей, чем годом ранее.

Чтобы избежать штрафных санкций, европейские автоконцерны сейчас вынуждены выбирать меньшее зло: они предпочитают урезать производство «классики» и делать скидки на «электрички». Но как поднять их продажи на треть в условиях заметного охлаждения спроса? Однако г-н Херон призывает Брюссель усилить выбранную линию, продолжить продавливать «зеленую повестку», убийственную для автопрома Европы.

Более того, «победа электричек» в Европе, даже если она состоится, станет разорительной и для самих европейцев, считает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев:

— Если предположить, что европейцы вдруг взяли и разом пересели на электромобили, то это неизбежно ведет к увеличению потребления электроэнергии в ЕС на 20%, — утверждает эксперт. — Но дело в том, что стоимость энергии в Европе за предыдущие четыре года уже существенно выросла. Кстати, произошло это не в последнюю очередь из-за отказа от стабильных поставок энергоносителей из России. То есть из-за включения Европы в конфронтацию с нашей страной.

Фото globallookpress.com

И даже если предположить, что «зеленая» повестка одержит победу в отведенные рамки — до 2035 года — то это будет стоить экономике Европы довольно дорого. Опять же, нетрудно предугадать, чем ответят автоконцерны на стремление к такой «победе» властей ЕС: еще большим желанием перенести мощности в Штаты, — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Иными словами, прогнозы фееричного успеха в Европе электрокаров отражают не серьезный рыночный анализ, а лишь прямую заинтересованность и безоговорочную веру в неизбежность отказа любой ценой от машин, работающих на сгораемом топливе. Как показывает развитие событий, такие прогнозы — полная ерунда.

А учитывая жесткий экономический курс президента США Дональда Трампа, который, очевидно, с еще большим усердием будет стимулировать загрузку американских автомобильных мощностей, чем это делала прежняя администрация с ее законом «О снижении инфляции», европейские концерны ускорят «переезд» за океан.

К примеру, все тот же VW рассчитывает получить за строительство в США завода по производству батарей для электромобилей субсидии и кредиты на сумму, эквивалентную 9-10 млрд евро, о чем компания открыто заявила еще в марте 2024-го. А BMW вложила в расширение и модернизацию своего предприятия в Южной Каролине 1,7 млрд евро. И это явно только начало.