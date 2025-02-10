C конвейера АВТОВАЗа сошла новая версия LADA Niva Travel

Волжский автогигант выпустил свежую модификацию LADA Niva Travel, обновив автомобилю двигатель и экстерьер. Речь идет об опытном образце, оснащенным силовым агрегатом, выдающим 90 «лошадей». Кроме того, «Нива» обзавелась передним бампером, который не знаком широким массам автолюбителей.

Изображение необычной версии Niva Travel появилось в социальной сети «ВКонтакте» на странице паблика Avtograd. Теперь передняя часть авто напоминает облик электрической «е-Нива», которую продемонстрировали президенту России Владимиру Путину в конце января в ходе его визита на АВТОВАЗ. Уточняется, что кузов «новинки» окрашен в белый цвет, плюс имеются рейлинги и легкосплавные колесные диски, но нет противотуманок.

Напомним, недавно часть проданных внедорожников LADA Niva Travel попала под новую отзывную кампанию. Это касается машин без ABS: оказалось, что они нуждаются в ремонте тормозной системы.