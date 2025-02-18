У предсерийной LADA Iskra нашли 100 дефектов

Служба контроля качества волжского автогиганта обнаружила, что на данный момент у каждой предсерийной LADA Iskra в среднем имеется около сотни недоработок. Количество дефектов планируют снизить к тому моменту, когда новинка пойдет в серию. На следующей неделе с конвейера АВТОВАЗа должна сойти более крупная партия «Искры», чем все прежние.

Об этом сообщает паблик Avtograd на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В продуктовой линейке тольяттинского автогиганта LADA Iskra будет позиционироваться на ступеньку выше бюджетной Granta. В свою очередь более вместительная и дорогая Vesta останется флагманом.

«Искру» предложат клиентам в виде седана, универсала и его вседорожной версии с приставкой Cross. В моторную гамму включат два силовых агрегата. Базовым станет 1,6-литровый 90-сильный, работающий в паре с «механикой» на 5 ступеней. Далее идет 106-сильный того же объема, трансмиссия — 6-ступенчатая «ручка» или «автомат».

Cross-версии LADA Iskra достанется мультифункциональный руль от «Весты», три подголовника на спинке заднего сиденья, кондиционер и «музыка». Стеклоподъемники всех дверей оборудуют электроприводом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что фотошпионы впервые выследили универсал LADA Iskra без камуфляжа.