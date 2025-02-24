Машинокомплектов для российских кроссоверов Xcite хватит на 3 месяца

Похоже, что российский автобренд Xcite стал еще на шаг ближе к полному исчезновению. Кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 с шильдиками марки пока продолжают собирать на бывшем заводе Nissan в Петербурге, но машинокомплектов становится все меньше. Их хватит еще на несколько месяцев, хотя производственный план расписан до конца года.

Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», в 2025-м с конвейера должно сойти 6,5 тыс. машин с логотипом Xcite. При этом, по словам инсайдеров, машинокомплектов осталось около 1-1,5 тыс., чего явно не хватит. И нет никаких признаков, что привезут еще. Уточняется, что многие работники завода не в курсе дальнейших перспектив.

Машинокомплекты для Xcite поставляли «восточные партнеры». Слухи о том, что та сторона потеряла интерес к этому бизнесу в России из-за низких продаж, появились еще в прошлом году.

Петербургские автозаводы общими усилиями выпустили всего лишь 42 тыс. автомобилей по итогам прошлого года. Хотя в 2021-м удавалось собирать 368,2 тыс., уточнил «Коммерсантъ». Площадки в Шушарах, принадлежавшие Toyota и GM, остались законсервированными. В регионе работают только экс-предприятие Hyundai под руководством холдинга «АГР» и «Автозавод Санкт-Петербург», занимающийся «Иксайтом».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие машины готовятся выпускать на мощностях завода, где пока продолжают штамповать Xcite.