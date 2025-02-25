АВТОВАЗ показал новый «вседорожник» LADA Iskra Cross в Тольятти

Новый вседорожный универсал LADA Iskra с приставкой Cross продемонстрировали общественности своеобразным способом. Нет, большой презентации и официальной премьеры пока не случилось — просто «Искру» с ярким оранжевым кузовом разместили на первом этаже холла тольяттинской высотки, принадлежащей волжскому автогиганту. В итоге фотографии кроссовой версии утекли в Сеть.

Снимки LADA Iskra SW Cross опубликовал у себя телеграм-канал «Автопоток». Свежую отечественную модель планируют поставить на конвейер весной текущего года. Под капотом будет установлен 106-сильный бензиновый силовой агрегат объемом 1,6 л. В список оснащений включены мультифункциональное рулевое колесо от флагманской «Весты», плюс аудиосистема и кондиционер. Стеклоподъемники всех дверей оснащены электроприводами, на заднем ряду сидений установят три подголовника.

В цветовую палитру LADA Iskra войдут белый, серый, коричневый и малиновый оттенки. Ожидается, что начальная цена составит 1,2 млн рублей. «Искра» будет на уровень выше родственной бюджетной Granta, но попроще флагманской Vesta.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что у предсерийной LADA Iskra нашли 100 дефектов.