Поименно: кто из сбежавших автобрендов вернется в РФ первым, а кому дорога закрыта

Компания Renault, высказавшаяся о своем намерении вернуться в газоносные болота исключительно по человеческим причинам, вне всяких сомнений пройдет семь кругов медных труб, а вот у других, в том числе французских, производителей шансы оказаться на нашем авторынке куда выше. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Опубликованные намедни фотографии полиграфической продукции «МакДоналдс» из одной столичной типографии, а также многочисленные новости о камбэке «тяжелого люкса» Gucci-Versace в свои роскошные столичные бутики тонко намекает, что вопрос «оттепели» — уже просто вопрос времени. Значит, надо поторапливаться, чтобы открыть двери в первый же день и «снять сливки» с изголодавшихся по «некитайскому». Поверьте, таких будет немало, а бюджеты сами себя не соберут. С деньгами у всех «не очень», годовые отчеты не понравились никому.

В автомобильном сегменте пока тишина: никто и никаких комментариев «под запись» не дает, давние друзья рекомендуют подождать и не торопиться, остальные — просто отмалчиваются. Никто не хочет быть первым, читай, лезть вперед батьки в пекло. А кто — батька-то? Тут сомнений быть не может: американцы.

Именно они будут, обязаны быть, первыми. Тем более, что обсуждение перспектив американского бизнеса в России идет уже на самом высоком уровне. Ждем в Москве Илона Маска с речью о величии русского космоса вообще и Королева в частности, а также с первым официальным дилером Tesla в России. После подтянуться и остальные янки — им дверь широко откроют.

Фото oballookpress.com

Следующими из «возвращенцев» станут, несомненно, корейцы: их бизнес в России сохранен в большом объеме и в надежных руках, конвейер, называя вещи своими именами, работает, надо только собрать команду и начать наверстывать упущенное. Дилеры, как портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно, готовы.

После — японцы. Громкие слова о «фильтрации» в самых высоких кабинетах, мол, рассматривать будут со всеми подробностями каждую заявку, нужно восприниматься с пониманием. Как и тот факт, что Mitsubishi, Toyota, Subaru и Suzuki никуда не уходили: представительства в Москве работали все время в штатном режиме, запчасти поставлялись, гарантийные обязательства оказывались в полном объеме.

Машины не завозили — это правда — но компании-то не сбежали: платили налоги и зарплаты, вели экономическую деятельность. Следовательно, и возвращение в полновесную работу будет быстрым. Тем более, многие сохранили ключевых специалистов. А с «неключевыми» попрощались так, что они вернутся по первому звонку. Ждут политического решения исключительно.

С европейскими автопроизводителями ситуация намного сложнее. Во-первых, политическая обстановка в странах ЕС, мягко говоря, агрессивна, и уровень той самой агрессии день ото дня только растет. Во-вторых, попрощались, как тот же Renault или Mercedes-Benz, плохо. Volkswagen и ушел плохо, и чувствует себя крайне неустойчиво: вероятность на то, что бренд опустится на самое дно выше, чем скорый выход на российский рынок.

Фото oballookpress.com

Однако, есть и другие примеры: Peugeot и Citroёn за свой завод и право работать в России бились, как львы, совершив невероятное. Да, они сохранили завод и команду, так что единственные европейские бренды, что с высокой долей вероятности в полном объеме начнут возвращение на российский рынок — это «Лев» и «Двойной шеврон». Тоже можно сказать и про BMW: офис работает, запчасти поставляются, шансы высоки. Но тут ставки делать рано: выборы в Германии могут смешать производственникам все планы.

Ну и напоследок: мы же все помним, что официальными санкциями-запретами обложены лишь автомобили, что стоят дороже 50 000 американских долларов? Много ли таких, скажем, у Mitsubishi и Suzuki? Иными словами, некоторые санкции даже ослаблять не надо — хватит и кулуарного разрешения. Томная деталь, не так ли?