Российский автопром просел почти на треть в начале 2025 года

За первый месяц текущего года автозаводы в нашей стране выпустили 54,4 тыс. легковых машин. Такие показатели на 20% лучше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Но, если смотреть на цифры недавнего декабря, становится понятно, что производство просело на 31,6%. Причем в минус ушли не только легковушки, но другие отрасли отечественной автомобильной промышленности.

Согласно подсчетам Росстата, в начале года у нас на 31% упал объем выпуска грузовиков, если оглядываться на цифры января 2024-го. При взгляде на результаты декабря становится понятно, что просадка составила 40%. По итогам января текущего года с отечественных конвейеров сошло 8,9 тыс. большегрузов и всего 529 автобусов максимальной массой более 5 тонн. В случае последних это на 29% меньше, чем в конце ушедшего года.

Кузовное производство просело на 41,5% год к году. Уровень выпуска двигателей внутреннего сгорания достиг 73,8% от декабрьских результатов. Просадка составила 7,2% по сравнению с прошлогодним январем.

Успехи по легковушкам в начале года можно объяснить серией новых запусков. Например, на калининградском «Автоторе» наладили сборку рамного внедорожника BAIC BJ60, а на площадке УАЗа начали производить пикапы Sollers.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Калужской области официально запустили новый отечественный бренд Tenet. В свою очередь это тоже положительно скажется на производственных объемах в стране.