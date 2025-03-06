АВТОВАЗ запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», под брендом SKM в Тольятти поставят на конвейер шасси с открытой грузовой платформой, а также пассажирские и цельнометаллические фургоны.
Преимуществом новинок от АВТОВАЗа в сегменте LCV станут небольшие размеры автомобилей, продвинутая техническая начинка, плюс удобство процессов разгрузки и погрузки.
Тольяттинский автогигант уточнил, что информация об основных особенностях машин коммерческого семейства SKM и дате начала их производства появится позже.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ показал свой новый «вседорожник» LADA Iskra Cross в Тольятти.