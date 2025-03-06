АВТОВАЗ запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM

На отечественном авторынке линейка новоиспеченной марки SKM должна занять нишу между LADA Largus и более габаритным комтрансом другого хорошо известного в РФ бренда. Волжский автозавод решил создать оригинальный продукт, который подойдет разным категориям покупателей. Речь идет и о частниках, и о бизнесменах всех калибров.

Шильдик из трех букв получат шасси и фургоны

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», под брендом SKM в Тольятти поставят на конвейер шасси с открытой грузовой платформой, а также пассажирские и цельнометаллические фургоны.

Преимуществом новинок от АВТОВАЗа в сегменте LCV станут небольшие размеры автомобилей, продвинутая техническая начинка, плюс удобство процессов разгрузки и погрузки.

Тольяттинский автогигант уточнил, что информация об основных особенностях машин коммерческого семейства SKM и дате начала их производства появится позже.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ показал свой новый «вседорожник» LADA Iskra Cross в Тольятти.