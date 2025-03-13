На бывшем заводе GM в Петербурге запустят производство автомобилей Chery

Бывший автозавод General Motors (GM), расположенный в Шушарах, будет выпускать машины китайского автогиганта Chery. Пока идут разговоры о том, чтобы поставить на конвейер очередную «поднебесную» модель. Сейчас, играя роль накопительной площадки для упомянутого бренда, питерское предприятие продолжает находиться в законсервированном состоянии. После бегства заокеанских хозяев им владеет отечественная группа компаний «АГР».

О том, что в Шушарах начнут собирать именно Chery, сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники. Авторы паблика предупреждают, что информация на данный момент является неподтвержденной.

Похоже, что бывший завод GM оживет через полгода. Это стало понятно благодаря одной из популярных российских платформ онлайн-рекрутина, с помощью которой «АГР» решила искать старшего специалиста по развитию автокомпонентов. В соответствующем объявление указано где и когда предстоит трудиться.

Летом прошлого года глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал перезапуск экс-предприятия GM в 2026 году. В июле 2024-го уже шла разработка инвестиционной программы, и был найден заинтересованный технологический партнер, имя которого не раскрывали.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что с помощью «АГР» в Калужской области официально запустили новый отечественный бренд Tenet. Он займется выпуском перелицованных Chery.