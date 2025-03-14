В России стартовало производство кроссовера Haval H7

Первая партия новых кроссоверов Haval H7 сошла с конвейера на заводе «поднебесного» автогиганта, расположенном в Тульской области. Для производства новинки наладили дополнительную роботизированную линию. У выпускаемых машин детально проверяют каждый узел и функциональные системы, перед отправкой на склад «китайцы» проходят испытания на полигоне предприятия. Начало продаж «семерки» ожидается уже этой весной.

В рамках адаптации для российского рынка у Haval H7 усилена антикоррозийная обработка кузова, в оснащение включен «зимний пакет», подразумевающий всевозможные электрические подогревы. Кроме того, увеличены емкость аккумуляторной батареи и бачка омывающей жидкости — до 70 Ач и 4,5, л соответственно. Сохранены любимые россиянами аналоговые кнопки, плюс имеются пневматические упоры капота и возможность отдавать голосовые команды мультимедийной системе на нашем языке.

Новый Haval H7 стал четвертой моделью внедорожной линейки Pro в нашей стране. Новинка представляет собой большой семейный SUV-D, ее габариты — 4705х1908х1780 мм. Под капотом установлен двухлитровый 192-сильный мотор, работающий в паре с 7-диапазонным «роботом». Можно рассчитывать на подключаемый полный привод и электронно-управляемую муфту между осями.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Haval собирается представить кроссовер H7 в нашей стране уже на следующей неделе.