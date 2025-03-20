Перед лицом краха: BMW и думать не думает о полноценном возвращении в Россию

Американская торговая палата в Евросоюзе предупредила, что эскалация тарифной войны между США и Европой ставит под угрозу трансатлантический бизнес общим объемом $9,5 трлн в год. В числе компаний, имеющих шанс пострадать больше всего, аналитики называют BMW. Портал «АвтоВзгляд» не может не заметить, что в последнее время на баварского автопроизводителя все шишки валятся.

Если говорить уж совсем откровенно, то из ушедших с российского рынка автомобильных брендов я больше всего жалею о BMW (хотя официально, как те же Renault и VW, баварцы нас не покидали, просто приостановив свою деятельность). Мне нравятся эти машины, хотя они чем дальше, тем больше теряют в качестве и надежности. Впрочем, одноразовость и недолговечность — это беда абсолютно всех современных легковушек, независимо от марки и страны происхождения.

НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ

Любовь любовью, но врожденный скептицизм не позволяет мне всерьез воспринимать сигналы о скором стопроцентном возвращении BMW в Россию. А сигналов этих за минувшие полгода поступило предостаточно. Так, летом 2024 года «Баварские моторы» подали на один из своих концепт-каров патентную заявку, которая и была 3 декабря зарегистрирована в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

По догадкам телеграм-канала Baza, этим концептом скорее всего был Skytop, дебютировавший на конкурсе элегантности Villa d'Este в мае прошлого года. Уже в нынешнем году BMW запатентовала в России еще две своих модели, внешним видом сильно напоминающие 2-series Gran Tourer и Х3.

Фото globallookpress.com

Естественно, что даже такие робкие шаги вызвали у страдальцев по немецкому автопрому бурю эмоций. Ну а вдруг произойдет чудо, и в ближайшее время баварцы вновь откроют свои шоу-румы?

Блажен, кто верует, тепло ему на свете!

Надо отдавать себе отчет в том, что заявки на патент вероятно и скорее всего никак не связаны с полноценным возобновлением коммерческий деятельности иностранной компании в России, а являются лишь обычным процедурным моментом по защите прав на интеллектуальную собственность.

В Мюнхене никоим образом не демонстрируют готовности бросить вызов своему правительству и евробюрократии, предприняв шаги, резко расходящиеся с текущей политикой властей предержащих. Более того, руководству BMW сейчас явно не до резких телодвижений, поскольку к компании неспешно, но весьма уверенно подкрадывается белый пушистый северный зверек.

НЕ ДО ЖИРУ

Как только что заявил эксперт Американской торговой палаты Дэниел Хэмилтон, в результате тарифной войны пострадает внутрифирменная деятельность, которая составляет около 60% торговой деятельности Германии. Далее он дал себе труд уточнить свой тезис: «У американских и европейских компаний имелись взаимосвязанные ценовые цепочки, которые помогали сохранять конкурентоспособность на мировом рынке. Например, для автомобилей BMW, экспортируемых из США».

Фото globallookpress.com

Из-за тарифных войн мы потеряем больше €1 млрд, огласился с Хэмилтоном глава баварской компании Оливер Ципсе. Причем, как заметил Reuters, это — «консервативный» прогноз.

Трудности BMW испытывает уже достаточно давно. Даже без всяких войн дела у компании шли хуже некуда. Чистая прибыль BMW в 2024 году упала на 36,9% по сравнению с 2023-м, до €7,68 млрд.

В такой аховой ситуации выход на российский рынок мог бы стать спасением для тонущего автогиганта. А мог бы и не стать, поскольку потребовал значительных организационных затрат, которые тяжким грузом лягут на статью расходов в финансовом отчете. Тут уж не до жиру, выжить бы.

Да и российскому покупателю вожделенное возвращение BMW не принесет никакой радости. Если даже более-менее приличные китайские машины стоят от 3-4 млн рублей и выше, то можно себе представить, какие запредельные ценники будут стоять на самых «бюджетных» автомобилях с бело-голубым пропеллером на капоте.