«Автотор» продолжает роботизировать производство

В Калининграде сварили первый кузов по новой технологии

Калининградский «Автотор» сообщил о завершении монтажа роботизированной линии сварки. С ее помощью смогут выпускать несколько моделей кузовов на одной платформе. Специалисты уже сварили и даже покрасили первый тестовый кузов.

Как отметила пресс-служба производителя, производство отличается высокой степенью автоматизации. Этого удалось добиться благодаря применению высокоточный сварочных роботов. Сварные швы и соединения проходят ультразвуковой контроль, тестирования методом разрушающего контроля и другие.

— Уникальность новой роботизированной линии сварки заключается в ее быстрой перенастройке под сварку различных моделей кузовов для автомобилей на одной платформе. Производительность линии — до 80 000 кузовов в год, — уточнили в пресс-службе «Автотора».

Улучшили на заводе и качество окраски кузовов. Нанесение вторичного грунта, базисной эмали и лака производит роботизированное оборудование. В тестовом режиме окрасили первые кузова, произведенные на новой линии.

Напомним, что в Калининграде на прошлой неделе стартовал предсерийный выпуск электрокара «Автотора» категории L7. «Бюджетный» автомобиль рассчитан на студентов и молодые семьи, ключевые узлы и агрегаты авто разработали и произвели в России.