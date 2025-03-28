В Китае представлен обновленный кроссовер Jetour X90 Plus

Если новинка и появится в России, то не скоро

В Поднебесной состоялась презентация обновленного кроссовера Jetour X90 Plus 2025 модельного года, сообщило издание CarExpo. Автомобиль претерпел существенный доработки, но цена осталась прежней — от 1,3 до 1,5 млн в перерасчете на рубли. О продажах в России говорить пока рано: если автомобиль и доберется до РФ, то явно не в этом году.

Техническая часть Jetour X90 не изменилась, автомобиль по-прежнему оснащают двигателем объемом 1,6 литра с турбонаддувом мощностью 197 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроссовер остался переднеприводным.

Основные изменения — в интерьере и оснащении. Теперь SUV выпускают в серебристом цвете, а салон можно заказать в черно-красном исполнении. На передней панели появился 9,7-дюймовый 'rhfy мультимедийки, а передние сиденья обзавелись функциями вентиляция и подогрева, а в подлокотнике между ними встал охлаждаемый отсек.

Ранее российский офис Jetour анонсировал появление на российском рынке обновленных моделей X70 Plus и X90 Plus. Однако позже в компании пересмотрели планы, и теперь с уверенностью можно говорить лишь о появлении паркетника Т1.