В России стартовали продажи кроссоверов Jetour X70 калининградской сборки

В конце зимы «поднебесная» компания Jetour реализовала в Санкт-Петербурге семь автомобилей, выпущенных на калининградском заводе «Автотор». Четыре проданных экземпляра являлись среднеразмерными кроссоверами X70.

Об этом сообщает телеграм-канал AutoRun SPb. Однако официально Jetour X70 еще не начали делать на предприятии Янтарного края. По крайней мере, широкой общественности об этом никто не объявлял.

Пресс-служба «Автотора» на прошлой неделе заявила, что с помощью новой роботизированной сварочной линии на заводе был изготовлен первый тестовый кузов. Весьма вероятно, что он принадлежит как раз «икс-семидесятому», а персонал пока оттачивает навыки сборки, используя привозные кузова.

Напоминаем, промышленная сборка моделей Jetour началась в нашей стране весной 2024 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что официальные продажи кроссовера Jetour X70 запустили в России ближе к концу прошлого года. Этот SUV создан для семейных путешествий, его особенности мы расписали здесь.