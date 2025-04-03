УАЗ «Патриот» и «Пикап» получили обновленный мультимедийный комплекс

На Ульяновском автомобильном заводе начали выпускать две модели с улучшенной информационно-развлекательной системой «УАЗ Navi». Ей обзавелись популярный внедорожник «Патриот», а также «Пикап» — их мультимедиа стала работать шустрее и качественнее.

И доплачивать за это пока не придется

Об этом сообщает «Российская газета». Коллегам удалось разузнать, что теперь мультимедийная система УАЗов оснащается более мощными центральным и графическим процессорами с четырьмя ядрами. Посвежела версия операционной системы Android, увеличился объем оперативной и встроенной памяти. Первая покорила планку 2 Гб, вторая — 32 Гб. Кроме того, модуль Bluetooth «прокачали» до пятой версии.

В результате всех манипуляций у обновленной «УАЗ Navi» выросли быстродействие, качество воспроизведения, а также скорость реакций при запуске приложений.

В пакете Limited диагональ тачскрина составляет 7 дюймов, имеется встроенный навигатор и полдюжины динамиков. Пока стоимость «Патриота» в таком варианте исполнения остается неизменной, за него просят 2 040 000 рублей.

Обновленный мультимедийный комплекс «УАЗ Navi» в будущем достанется и модернизированному «Патриоту». Его дебют намечен на ноябрь текущего года, о чем ранее сообщал портал «АвтовВзгляд».