АВТОВАЗ опроверг слухи о скрытной приостановке своей работы

В мае АВТОВАЗ собирается уйти в плановый корпоративный отпуск, который продлится две недели и будет единым для всего завода. Но о сокращении производства автомобилей речи не идет.

Пресс-служба тольяттинского автозавода сообщила, что во время корпоративного отпуска в следующем месяце на предприятии проведут обслуживание и модернизацию сборочных линий.

При этом снижать темпы выпуска машин АВТОВАЗ не планирует. Публикации об этом, появившиеся в ряде СМИ и телеграм-каналов, оказались фейком. В Сети опубликовали информацию, что в Тольятти якобы скрытно пытаются сократить производство из-за затоваривания, и топ-менеджмент даже как будто подумывает о приостановке конвейера. Представители завода ясно дали понять, что все это слухи, и «раздувание из мухи слона».

В своем нынешнем положении АВТОВАЗ способен сохранить финансовую стабильность в том числе при ощутимом колебании спроса. Производство новой LADA Iskra планово стартует 19 апреля, в июне общественности покажут будущий кроссовер марки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ официально назвал дату начала продаж и цену LADA Niva Sport.