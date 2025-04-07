Новые подробности о китайской Defetoo, которая перезапускает завод VW в Калуге

В феврале текущего года стало известно, что бывший завод Volkswagen в Калужской области расконсервирован. На его конвейер встали машины с шильдиками нового отечественного бренда Tenet. Тогда же представители холдинга «АГР» объявили, что технологическим партнером проекта выступила фирма Defetoo.

Пару месяцев назад о компании Defetoo не было известно практически ничего — кроме того, что она китайская. Теперь же наши коллеги из «Российской газеты» выяснили новые подробности. В частности, о том, что это — технологический агрегатор и стратегическая платформа для госструктур провинции Аньхой. Занимается развитием автопрома на внешних рынках путем глубокой локализации. В то же время Defetoo не является аффилированной структурой Chery, как предполалось ранее.

По словам представителей Defetoo, партнерство с российским холдингом «АГР», который в том числе владеет активами сбежавшего из нашей страны Volkswagen, имеет все шансы стать знаковым для нашей автомобильной отрасли. Рассматриваются долгосрочные контакты и стратегическая интеграция, что позволит расти и развиваться проекту Tenet.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Калужской области официально запустили новый отечественный бренд Tenet.