Новые подробности о китайской Defetoo, которая перезапускает завод VW в Калуге

Пару месяцев назад о компании Defetoo не было известно практически ничего — кроме того, что она китайская. Теперь же наши коллеги из «Российской газеты» выяснили новые подробности. В частности, о том, что это — технологический агрегатор и стратегическая платформа для госструктур провинции Аньхой. Занимается развитием автопрома на внешних рынках путем глубокой локализации. В то же время Defetoo не является аффилированной структурой Chery, как предполалось ранее.
По словам представителей Defetoo, партнерство с российским холдингом «АГР», который в том числе владеет активами сбежавшего из нашей страны Volkswagen, имеет все шансы стать знаковым для нашей автомобильной отрасли. Рассматриваются долгосрочные контакты и стратегическая интеграция, что позволит расти и развиваться проекту Tenet.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Калужской области официально запустили новый отечественный бренд Tenet.