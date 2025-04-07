LADA Niva Legend в исполнении Urban обзавелась светодиодными «противотуманками»

В середине марта стало известно, что АВТОВАЗ выпустил несколько тестовых внедорожников LADA Niva Legend в комплектации Urban с противотуманными фарами, теперь же, судя по всему, наладили их серийное производство. Инсайдеры сообщают, что такие машины уже даже отгружают в дилерские центры.

О том, что «Нивы» в версии Urban со светодиодными противотуманками начали отгружать дилерам, рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» паблик Avtograd news. Однако вопрос, каким образом установка светодиодных противотуманных фар скажется на цене, остается открытым. В нынешних прайс-листах возле кода комплектации Urban (от 1 190 000 рублей) до сих пор стоит пометка «не производится». Но можно с уверенностью предположить, что внедорожник в стоимости все-таки подрастет.

Напомним, что 5 апреля легендарной «Ниве» исполнилось 48 лет. В 1977 году с конвейера Волжского автозавода сошла первая серийная машина ВАЗ-2121. За годы производства тольяттинцы выпустили более 2,5 миллионов автомобилей, которые поставлялись в десятки стран мира. Сегодня модель называется Niva Legend и предлагается покупателям в разных вариантах исполнения.

Кстати говоря, в этом году очередной день рождения «Нивы» отметили запуском «спортивной» версии модели. Подробнее об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.