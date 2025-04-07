Таксисты Кубы пересядут на российские «Москвичи»

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, стартовала проработка совместных проектов России и Республики Куба. В том числе на остров Свободы хотят отправить несколько десятков «Москвичей», на базе которых должен появиться сервис такси. Если инициатива увенчается успехом, легендарный московский автозавод получит новый заграничный канал сбыта.

Напомним, что по итогам первого квартала в нашей стране «Москвичу» удалось реализовать только 3,4 тыс. машин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что рыночную премьеру кроссовера «Москвич 8» снова перенесли.