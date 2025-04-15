В России сертифицировали новую версию УАЗ «Профи»

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующий документ, который находится в распоряжении издания. Успешное завершение сертификации означает, что «Профи», питающийся соляркой, полностью готов к старту продаж.

Полуторка Ульяновского автозавода теперь оснащается дизельным силовым агрегатом объемом 2,0 л и мощностью 136 л.с. Он обеспечивает тягу 320 Нм. Переключением передач заведует «механика» на шесть ступеней, привод — задний.

Серийное производство дизельных версий УАЗ «Профи» должно начаться в ближайшем будущем. А пока грузовичок по-прежнему доступен только с бензиновым 150-сильным двигателем и 5-ступенчатой ручной коробкой передач, но зато и в заднеприводном, и в переднеприводном исполнениях.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что УАЗ получит более 16 млрд рублей на повышение качества своих машин.