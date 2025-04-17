Производитель автомобилей Solaris запатентовал в РФ три новые торговые марки

Российский холдинг «АГР», выпускающий у нас копии сбежавших «корейцев», оформил права на несколько свежих торговых знаков. Речь идет о марках Almaas, Nexgen и Veres.

Заявки оформлены в том числе по классу автомобилей

Судя по публикациям телеграм-канала «Автопоток», нынешний владелец бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге занялся и регистрацией соответствующих графических изображений. В случае Almaas речь идет о логотипе в виде двухмерного лаконичного алмаза. В свою очередь Nexgen символизирует литера X, заключенная в восьмиугольник, а Veres олицетворяют две первые стилизованные буквы этого названия.

Подробности о том, зачем «АГР» вдруг понадобились новые товарные знаки, к сожалению, пока неизвестны. Ранее холдинг тоже регистрировал марки по классу автомобилей. Например, Agron и Novo.

Напомним, помимо Hyundai, на данный момент «АГР» владеет бывшими площадками General Motors и Volkswagen в нашей стране.