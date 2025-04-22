АВТОВАЗ поставит на конвейер автомобили SKM в 2026 году

Глава Волжского автозавода Максим Соколов рассказал, что выпуск коммерческих моделей линейки SKM является задачей следующего года. Новоиспеченный отечественный бренд их трех букв представили общественности в марте.

О сроках выпуска минивэна и фургона SKM сообщила «Российская газета». Новинки планируют поставить на конвейер в Тольятти. Для этого АВТОВАЗ в полном объеме восстановил технологии в цехах, где раньше занимались опытно-промышленным производством (ОПП). Топ-менеджеры приняли решение приспособить площадку для реализации новых проектов, в том числе там найдется место свежей линейке комтранса.

Представители АВТОВАЗа уточнили, что автомобили SKM займут нишу между LADA Largus и более габаритным комтрансом другой марки, которая хороша известна в нашей стране. Но мы-то понимаем, что это песочница, в которой сейчас играют УАЗ, ГАЗ и Sollers.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал о преимуществах шасси с открытой грузовой платформой, а также пассажирских и цельнометаллических фургонов с шильдиком SKM.