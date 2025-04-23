Крупнейшее в мире судно для перевозки авто BYD Shenzhen вышло в первый рейс

Китайский автогигант BYD укрепляет свои международные позиции, вводя, в том числе, в эксплуатацию крупнейший в мире специализированный автомобилевоз BYD Shenzhen. Этот инновационный корабль способен принять на борт аж 9200 автомобилей.

Как сообщает сайт auto.ru, китайский автопроизводитель BYD отправил в первое плавание крупнейший в мире грузовой корабль для перевозки автомобилей: BYD Shenzhen. Судно, длиной 219 метров и шириной 37,7 метров, способно, повторим, одновременно перевозить до 9200 авто, что значительно усилит экспортные возможности компании на мировом рынке.

В движение мегабот приводит двухтопливная система на сжиженном природном газе, рассчитанная на снижение вредных выбросов. Корпус судна покрыт специальной инновационной краской, препятствующей обрастанию на нем тяжелого слоя из почти всех подводных организмов. Особенностью посудины стало применение аккумуляторов коробчатого типа и вало-ременных генераторов, которые являются собственным производством BYD.

С проектной скоростью 18,5 узлов (34 км/ч) BYD Shenzhen сможет эффективно доставлять китайские ТС в различные точки мира. Для BYD этот корабль: первый шаг на пути к запуску своего специализированного флота, который оптимизирует затраты на транспортировку в любую, практически, точку мира.