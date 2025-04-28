Завод «Автотор» сворачивает некоторые проекты из-за нулевого спроса

Калининградский холдинг «Автотор» столкнулся с отсутствием спроса на свою электромобильную продукцию. В связи с этим компания приняла решение о полном прекращении производства и распродаже остатков склада.

На совещании с губернатором Калининградской области представители компании признали провал продаж как грузовых, так и легковых электрокаров. Так, старший вице-президент Владимир Кривченко сообщил порталу RUGRAD о том, что ни один из произведенных холдингом электрических грузовиков не был продан. Легковая модель «Амберавто» также не вызвала ажиотажного спроса у покупателей.

Основные силы холдинг теперь направит на масштабную программу локализации моторов, коробок передач и литейных комплектующих. К концу года планируется запуск цветного литейного производства для отливки двигательных блоков.

«Автотор» проводит ревизию своего модельного ряда, избавляясь от непопулярных китайских марок. В то же время холдинг рассматривает возможность создания совместного предприятия с Chery, что позволит решить проблемы с платежами и поставками.

Несмотря на сложную ситуацию, компания не исключает возврата к выпуску электромобилей в будущем. Однако на данный момент приоритетом стало укрепление производственной базы и выпуск востребованной рынком продукции с ДВС.