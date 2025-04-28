Рассекречены характеристики электрического седана LADA e-Aura

Концепт LADA e-Aura продемонстрировали общественности в рамках выставки «Электротранс». Пока АВТОВАЗ хранит молчание о начале серийного производства, но «электричку» тестируют с ноября прошлого года.

Электрическая модификация удлиненного седана Aura получила установленный на передней оси трехфазный cинхронный 163-сильный мотор от родственного «Ларгуса». Агрегат обеспечивает тягу в 240 Нм. Емкость литий-никель-кобальт-марганцевой батареи, обеспечивающей запас хода на одном заряде в 350 км, составляет 56 кВтч, сообщает «Журнал Авто.ру».

Новинка на 4,5 секунды быстрее выезжает из первой «сотни», чем классическая бензиновая версия: 8 против 12,5. По максимальной скорости ситуация обратная: 150 вместо 175 км/ч. Снаряженная масса e-Aura больше на 50 кг, она доросла до 1450 кг.

По габаритам электрокар практически дублирует классический вариант, новинка оказалась на 9 мм ниже. В итоге размеры составляют 4690х1764х1496 мм при колесной базе 2885 мм. Дорожный просвет чуть повыше, чем у машин с ДВС — 178 мм.

В кожаном салоне греются все сидения, руль и ветровое стекло. Мультимедийный комплекс имеет 8 динамиков, за безопасность отвечают системы курсовой устойчивости и мониторинга слепых зон, передние и боковые «эйрбеги».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ снизил темпы производства бензинового бизнес-седана LADA Aura.