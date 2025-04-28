Электромобиль «Атом» прошел испытания улицами Москвы

Успешное прохождение городских испытаний подтверждает готовность модели к серийному производству. В текущем году планируется открытие специализированного сервисного центра, где будут отрабатывать технологии обслуживания электромобилей «Атом».

Как сообщает РИА Новости, созданный в России электромобиль «Атом» впервые вышел на дороги общего пользования Москвы вне полигонных испытаний. Тестовый образец совершил пробную поездку по центру столицы, включая Павелецкую набережную, Ленинский и Комсомольский проспекты, завершив маршрут у музея «Атом» на ВДНХ.

Разработкой электромобиля занимается компания «Кама», представившая его в конце 2024 года. Как сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», серийное производство «Атома» должно начаться в июле 2025 года на мощностях завода «Москвич». Этот тестовый заезд стал важным этапом проверки электромобиля в реальных дорожных условиях перед запуском массового выпуска.

Главная цель, которую приследуют разработчики «Атома» — создание конкурентоспособного отечественного электромобиля, адаптированного к местным дорожным условиям и климату.