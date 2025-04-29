Nissan возродит один из своих старейших внедорожников Xterra

Новый Nissan Xterra должен стать среднеразмерным внедорожником, который может получить гибридную силовую установку. Информацию о начале продаж пока держат в секрете.

Старый добрый Nissan Xterra японцы выпускали с 1999 по 2015 год. Автомобиль был предназначен исключительно для Северной Америки, в его основе лежала платформа достаточно известной ниссановской модели — пикапа Frontier.

В прошлом Xterra нравился покупателям тем, что его предлагали приобрести без всякой мишуры — никаких излишеств в машине не было. Однако со временем сборку решили прекратить — потому что Nissan сосредоточился на кроссоверах.

Возрожденный Xterra, по данным издания Сarscoops, останется «рамником» и сохранит свой форм-фактор. А вот с гаммой двигателей ясности пока нет: разные источники сообщают и о моторах на традиционном топливе, и о гибридных силовых установках.