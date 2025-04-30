АВТОВАЗ модернизирует производство в майские выходные для выпуска новинок

Корпоративные каникулы волжского автогиганта пройдут в общей сложности с 1 по 11 мая. За этот период планируется провести более 9 тыс. различных видов работ, которые оцениваются в 200 млн рублей.

Все производственные линии АВТОВАЗа должны заработать 12 мая. Уточняется, что перед этим профилактическое обслуживание пройдет в автосборочном комплексе, а также на производствах автокомпонентов. Также будут реализованы проекты, связанные с развитием предприятия и подготовкой к выпуску новых моделей.

В частности, в сварочном цехе LADA Granta стартует процесс автоматизации загрузки боковин на линии. В итоге уровень роботизации там вырастет до 85%, хотя уже сейчас он является одним из самых высоких на заводе. А на участках сборки LADA Iskra модернизируют автоматическую линию заправки машин технологическими жидкостями.