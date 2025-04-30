Chery покупает заводы Volkswagen в Германии: сделка близится к завершению

Компания Chery ведет переговоры о приобретении двух немецких заводов Volkswagen в Дрездене и Оснабрюке — говорят, до завершения сделки осталось совсем немного. Этот шаг позволит производителю работать на европейском рынке, избегая высоких импортных пошлин.

Как рассказал вице-президент Chery International Чжан Шэншань порталу AutomotiveNewsEurope, компания рассматривает возможность выпуска на бывших заводах Volkswagen автомобилей нового суббренда Lepas (про который недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд»), а также модифицированных моделей популярного семейства Tiggo.

В целом в Германии Chery ориентируется на рынок компактных и среднеразмерных кроссоверов с различными типами силовых установок — от традиционных ДВС до электромоторов. Параллельно компания продолжает развивать производство в Испании — на бывшем заводе Nissan в Барселоне. Там планируется увеличить выпуск гибридных и электрических версий автомобилей Omoda и Jaecoo.

Такой распределенный подход позволяет адаптировать продукцию к требованиям разных европейских рынков. Стоить также отметить, что китайская экспания в тот регион через локализацию производства становится глобальным трендом на фоне падения продаж у местных марок и возрастающих торговых ограничений со стороны ЕС.

Добавим, что окончательное решение по сделке Chery с VW примут после детального анализа всех производственных и регуляторных аспектов.