На АВТОВАЗе возобновилась сборка машин после корпоративного отпуска

После майских праздников тольяттинский автозавод снова стал штамповать автомобили, запчасти к ним и сборочные комплекты. Производственные линии предприятия были модернизированы.

Согласно пресс-релизу АВТОВАЗа, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», с 1 по 11 мая на заводе провели более 9000 различных работ, связанных с модернизацией и профилактикой оборудования. Эти мероприятия обошлись волжскому автогиганту в сумму, которая превысила 220 млн рублей.

Уточняется, что помимо перезапуска головного предприятия в Тольятти, с 12 мая заработали производственные мощности «Лады» в Ижевске. Кроме того, приступили к работе сотрудники подразделений «Лада Спорт» и «ВИС-Авто».

Кстати, несмотря на корпоративный отпуск, АВТОВАЗ на майских каникулах продолжал отгружать дилерам автомобили, успевшие сойти с конвейера до его остановки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл детали модернизации производства автомобилей на АВТОВАЗе в майские выходные.