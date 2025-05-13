Полеты во сне и наяву: когда на дорогах в массовом порядке появятся аэрокары

Парящие над ультрасовременным городом аэротакси и частные авто, способные летать по воздуху не хуже, чем ездить по твердой земле — знакомая картинка из различных фантастических кинокартин. По версии авторов одной из них, воплощение художественных фантазий в реальность должно было наступить не позднее 2015 года. Но ни 10 лет назад, ни сейчас аэрокаров в массовом быту как не было, так и нет. Правда, имеются концептуальные образцы. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, как быстро этот «сон» может стать явью.

Явный и уже не шуточный интерес отдельных игроков авторынка к созданию и популяризации аэромобильных средств передвижения проявился в ходе прошедшего недавно 21-го Шанхайского автосалона (Auto Shanghai 2025). Так, компании CATL и Autoflight представили концепцию пилотируемого аэротакси с дальностью полета более 200 км, а компания Xpeng AeroHT в очередной раз продемонстрировала Land Aircraft Carrier — машину с интегрированным дроном, способным преодолевать до 25 км на скорости около 60 км/ч.

Надо заметить, что подобные концепты были представляются публике не в первый раз. Но возникает закономерный вопрос — что это? Реальные первые шаги в сторону доступного массового воздушного транспорта или пока, скорее, эпатажный способ саморекламы отдельных компаний, отдающий этаким футуризмом? Например, упомянутая выше Xpeng в прошлом году заверяла, что уже в 2025-м намерена приступить к массовому производству своего детища. И что?

Учитывая технологический прогресс, аэрокары в перспективе действительно могут получить распространение в некоторых регионах мира, допускает эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин. Но на пути к массовому использованию, по его мнению, есть несколько ограничивающих факторов. В первую очередь, это дороговизна разработки и производства: легкий взлет и посадка в совокупности с удобством привычных современных автомобилей потребует немалых финансовых вложений.

Фото globallookpress.com

Тем более — если подразумевать решение этих задач исключительно за счет электрической энергии. Мощностей уже существующих батарей и зарядных систем пока не хватает для полноценного использования таких машин в городской среде — современных технологий производства аккумуляторов все еще недостаточно. Но главными проблемами, по мнению эксперта, остаются отсутствие должной инфраструктуры и вопросы организации полетов.

Летающим аппаратам потребуются особые взлетно-посадочные зоны и стоянки. Необходимо разработать комплексную систему регулирования безопасности, организовать обучение и сертификацию «водителей-пилотов», а также значительно модернизировать диспетчерские службы для эффективного контроля за воздушным движением. Все это требует времени и ресурсов.

В теории, за счет своей скорости и сокращения времени в пути летающие автомобили могут стать отличными помощниками в пассажирских перевозках, работе аварийно-спасательных служб и онлайн-торговле, считает Арутин. Более того, он не исключает, что в больших городах пилотные проекты вроде аэротакси будут запущены уже в ближайшие 10 лет. Далее судьба летающих машин станет определяться успехом конкретных проектов и возможностью быстро разработать правила их эксплуатации.

Фото globallookpress.com

Согласимся: воплощение мечты об «автополетах» требует не только смелых технологических решений и щедрых инвестиций. Необходимо также наличие приемлемой инфраструктуры, законодательной базы, полноценной системы обучения и проверки квалификации пилотов.

Потребуется, помимо прочего, и достаточный платежеспособный рыночный спрос. А он и в отношении нынешних классических машин, банально ездящих по поверхности земли, не всегда отвечает ожиданиям производителей и продавцов. В свою очередь, соотношение цены и качества обычных авто порой не устраивает потребителей. Что уж говорить про аэрокары...

Так что эти «супермашинки» в обозримом будущем, несмотря на смелые амбиции выпускающих их компаний, скорее всего, будут играть роль этаких дорогих игрушек в коллекциях узкого круга очень богатых ценителей, которым наскучили полеты над личными островами и необъятными угодьями на обычных вертолетах.