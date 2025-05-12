АВТОВАЗ временно остановил выпуск LADA Niva

С 12 по 16 мая 2025 года сборочная линия легендарного внедорожника не будет работать, что связано с изменениями в комплектующих одного из поставщиков предприятия.

Как пояснили в пресс-службе компании редакции «Российской газеты», поставщику требуется дополнительное время для проведения испытаний и наработки новой партии компонентов с иным составом материалов. При этом все остальные производственные линии АВТОВАЗа продолжают работать в штатном режиме.

Несмотря на временную остановку производства, в компании уверяют, что дефицита внедорожников Niva в дилерских центрах не ожидается. На складах уже сформирован достаточный запас новых автомобилей, который позволит обеспечить бесперебойные продажи в период простоя конвейера.

Это не первая временная остановка производства на АВТОВАЗе, однако в данном случае она носит исключительно технический характер и не связана со снижением спроса или другими рыночными факторами.