Эксперты назвали самые производительные и надежные четырехцилиндровые моторы

Четырехцилиндровые двигатели не раз доказывали, что для спортивной динамики не обязательно иметь под капотом мощный V8 или V12. Одним из самых ярких представителей этого класса по праву считается Mazda MX-5 — компактный автомобиль с 1,6-литровым двигателем мощностью 116 л.с., который покорил сердца водителей.

Сайт Carscoops рассказал, что история знает множество примеров, когда скромные по объему «четверки» становились сердцем по-настоящему выдающихся авто, сочетающих в себе легкость, отзывчивость и неповторимый характер.

Одним из таких стал также Honda S2000 с его знаменитым двигателем VTEC, который обладал мощностью в 241 л.с. Lotus же доказал, что даже с турбированным 4-цилиндровым агрегатом можно создавать машины, способные на разгон до 100 км/ч менее чем за 5 секунд — как это было с моделью Esprit.

Особое место в этом ряду занимают немецкие производители. Porsche десятилетиями успешно использует 4-цилиндровые двигатели в моделях Boxster и Cayman, а также в Macan T. BMW и Mercedes-Benz представлены культовыми E30 M3 и 190E 2.5-16 — автомобилями, которые задали новые стандарты управляемости.

Нельзя забывать и о легендарных раллийных чемпионах — Lancia Delta Integrale, Subaru Impreza и Mitsubishi Evo, чьи турбированные «четверки» не раз побеждали на самых сложных трассах.

Сегодня, несмотря на появление новых технологий, 4-цилиндровые двигатели продолжают оставаться популярными у автолюбителей. Современные примеры вроде Mercedes-AMG C63 с гибридной установкой или Honda Civic Type R доказывают, что потенциал далеко не исчерпан.

Какую из всех представленных моделей можно назвать лучшей — вопрос спорный, но одно можно сказать точно: они еще не сказали своего последнего слова в мире высоких скоростей.