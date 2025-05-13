АВТОВАЗ проведет скрытую отзывную кампанию для LADA Niva Sport

АВТОВАЗ начал негласную отзывную кампанию для ограниченной партии LADA Niva Sport, выпущенной к 45-летию легендарной модели. Причиной стали выявленные проблемы с тягами трансмиссии, которые в некоторых случаях могли деформироваться при эксплуатации.

По информации портала No limits, производитель оперативно отреагировал на ситуацию, организовав бесплатную замену всех проблемных узлов. При этом официальных заявлений от компании не поступало — акция проводится в закрытом режиме. Это объясняется небольшим количеством проданных автомобилей данной партии, которые выпускали специально к юбилейной дате.

Помимо замены тяг, производитель проверяет и другие потенциально уязвимые места авто. В частности, внимание уделяется топливной магистрали — в одном экземпляре был обнаружен саморез, хотя на других машинах подобный дефект не подтвердился. Но как бы то ни было, отмечается, что конструкция селектора КПП действительно расположена в опасной близости к топливной системе.

Поставки Niva Sport в дилерские центры временно приостановлены — АВТОВАЗ устраняет все выявленные недостатки. Когда обновленная версия внедорожника снова появится в продаже, пока неизвестно. Покупателям уже проданных экземпляров рекомендуется обратиться к официальным дилерам для проверки и возможной замены тяг трансмиссии.