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АВТОВАЗ проведет скрытую отзывную кампанию для LADA Niva Sport

Производитель устраняет дефекты тяг и топливной системы на новых внедорожниках

АВТОВАЗ начал негласную отзывную кампанию для ограниченной партии LADA Niva Sport, выпущенной к 45-летию легендарной модели. Причиной стали выявленные проблемы с тягами трансмиссии, которые в некоторых случаях могли деформироваться при эксплуатации.

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Автор
Александр Проневский

Изображение АВТОВАЗ проведет скрытую отзывную кампанию для LADA Niva Sport

По информации портала No limits, производитель оперативно отреагировал на ситуацию, организовав бесплатную замену всех проблемных узлов. При этом официальных заявлений от компании не поступало — акция проводится в закрытом режиме. Это объясняется небольшим количеством проданных автомобилей данной партии, которые выпускали специально к юбилейной дате.

Помимо замены тяг, производитель проверяет и другие потенциально уязвимые места авто. В частности, внимание уделяется топливной магистрали — в одном экземпляре был обнаружен саморез, хотя на других машинах подобный дефект не подтвердился. Но как бы то ни было, отмечается, что конструкция селектора КПП действительно расположена в опасной близости к топливной системе.

Поставки Niva Sport в дилерские центры временно приостановлены — АВТОВАЗ устраняет все выявленные недостатки. Когда обновленная версия внедорожника снова появится в продаже, пока неизвестно. Покупателям уже проданных экземпляров рекомендуется обратиться к официальным дилерам для проверки и возможной замены тяг трансмиссии.

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