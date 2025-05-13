Evolute готовится к запуску полного цикла сборки электромобилей в Липецке

До конца текущего года на предприятии «Моторинвест» будут запущены процессы сварки и окраски кузовов. Ожидается, что первые полностью локализованные электромобили Evolute появятся в продаже в 2025-м.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», представитель марки Василий Чеботарев рассказал, что этот переход сопровождается активной работой по замене импортных компонентов на российские аналоги. Уже сейчас на электромобилях Evolute проходят испытания мотор-редукторы от компании «Приводная техника» и тяговые батареи производства «САЭ». Такие изменения позволят не только снизить зависимость от иностранных поставщиков, но и оптимизировать стоимость конечной продукции.

Запуск полного цикла сборки в Липецке поможет потребителям приобретать транспортные средства с более высокой степенью локализации, что особенно актуально в текущих экономических условиях. Иными словами, этот шаг, возможно, способствует снижению цен При этом, как обещается, сохранится контроль качества на всех этапах производства.