Hongqi рассказал о революционном будущем бренда и о летающем автомобиле

На Шанхайском автосалоне бренд Hongqi представил революционную стратегию глобальной экспансии. И знаковым элементом презентации стал концепт летающего автомобиля Tianyan 1, разработанный в рамках государственной программы «Экономика малых высот».

Как сообщила пресс-служба бренда, инновационный летательный аппарат eVTOL (электрический аппарат с вертикальным взлетом и посадкой) способен преодолевать до 200 км на одном заряде батарей и оснащен интеллектуальной системой взаимодействия с пилотом. Первые тестовые полеты Tianyan 1 запланированы на конец 2025 года, что марка обозначила как выход на новый технологический уровень.

Параллельно с демонстрацией футуристических разработок Hongqi объявила о переходе к новой международной стратегии, которая предполагает глубокую интеграцию через создание локальных производств и развитие партнерских отношений. К 2030 году компания планирует достичь объема продаж в 1 миллион автомобилей ежегодно.

Особое внимание в новой стратегии уделяется экологичности и новым технологиям. Бренд намерен сформировать глобальное сообщество, разделяющее ценности устойчивого развития и инноваций способов мобильности. Европа, Азия и Ближний Восток станут ключевыми направлениями экспансии, где Hongqi планирует организовать производственные мощности объемом до 200 тысяч автомобилей в год.