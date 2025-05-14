У лифтбэка LADA Granta появилась «вседорожная» версия Active Cross

Новую модификацию LADA Granta с приставкой Active Cross прежде всего можно будет узнать по характерному защитному обвесу кузова. АВТОВАЗ объявил о премьере, подчеркнув, что предлагает уникальную машину в сегменте.

Новинка получила увеличенный клиренс и не только

Новоиспеченная «вседорожная» Granta может похвастать динамичным дизайном, улучшенной геометрической проходимостью и доработанным шасси. К главным особенностям модели относятся укороченные свесы и гладкое днище без выступающих элементов, а также 198-миллиметровый дорожный просвет. Все эти характеристики позволяют сопоставить новинку из Тольятти с компактными кроссоверами.

Нетрудно догадаться, что LADA Granta Active Cross создавалась не только для повседневных поездок по асфальту, но и для более интересных путешествий. В моторную гамму вошли 1,6-литровые агрегаты, выдающие 90 и 106 л.с., передачи переключает 5-скоростная «механика». В список изначального оснащения включена аудиосистема, передние сиденья с обогревом, кондиционер и парочка «эйрбегов»,

Сроки начала продаж новой «вседорожной» Granta и ее цены волжский автогигант обещает рассекретить позже.