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УАЗ «Профи» планируют переделать в автодом

Эксперты анализируют потенциал возможной новинки

На отечественный рынок могут выкатить новый автодом, построенный на базе популярной в стране коммерческой модели УАЗ «Профи». Но производством хотят заняться не в Ульяновске.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение УАЗ «Профи» планируют переделать в автодом

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на нижегородскую компанию «Универсал НН», которая является партнером УАЗа. Издание опубликовало рендеры будущего автодома, где хорошо видна компоновка альковного спального места. Подразумевается эстетически выверенная полноприводная модель с вместительным интерьером и объемным багажным отсеком.

Однако авторы идеи признают, что их задумка является довольно специфической, на данный момент конфигурацию и концепцию автодома на базе «Профи» еще только прорабатывают. В будущем речь может пойти о мелкосерийном производстве, если аналитики решат, что воплощение смелой идеи найдет своих покупателей.

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