УАЗ «Профи» планируют переделать в автодом

На отечественный рынок могут выкатить новый автодом, построенный на базе популярной в стране коммерческой модели УАЗ «Профи». Но производством хотят заняться не в Ульяновске.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на нижегородскую компанию «Универсал НН», которая является партнером УАЗа. Издание опубликовало рендеры будущего автодома, где хорошо видна компоновка альковного спального места. Подразумевается эстетически выверенная полноприводная модель с вместительным интерьером и объемным багажным отсеком.

Однако авторы идеи признают, что их задумка является довольно специфической, на данный момент конфигурацию и концепцию автодома на базе «Профи» еще только прорабатывают. В будущем речь может пойти о мелкосерийном производстве, если аналитики решат, что воплощение смелой идеи найдет своих покупателей.