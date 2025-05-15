Соломку стелят: зачем сбежавшие автобренды регистрируют в России товарные знаки

Уже, кажется, ни у кого нет сомнений, что привычные автомобильные бренды вот-вот вернутся: новостная лента полна заявлений о регистрации новых товарных знаков сбежавших автостроителей, которые толсто намекают о скорых заявлениях. Однако политические новости похожи на стенокардию: «завтра» превращается в «никогда» и обратно по нескольку раз в день. Что же, черт возьми, происходит и когда уже вещи назовут своими именами, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Возвращение в РФ грандов автопрома не за горами, но ожидать приятных новостей рано

Bridgestone, Mercedes-Benz, триста пятьдесят с хвостиком товарных знаков Hyundai и еще пара десятков хорошо знакомых имен в лице аккуратно поданных в Роспатент заявок на регистрацию товарных знаков не оставляют сомнений — дорогие сердцу товары автомобильного и не только характера готовят к централизованным поставкам в Россию.

Немного подождать, и опостылевших однообразных «китайцев» сменят дорогие сердцу «японцы» и «корейцы». А там, глядишь, и «европейцы» подтянутся. Надо только дождаться. Тут, как говорится, не поспоришь: даже Владимир Путин намедни во всеуслышание заявил, что однажды и совсем не через век отношения с Европой, которая сейчас выглядит главным агрегатором ненависти к России и русским, улучшатся.

Фото: globallookpress.com

Вернутся в прежнее русло. За 25 лет можно было убедиться на любом примере: что-что, а словами Владимир Владимирович не разбрасывается — каждое выверено до миллиметра. Однако это «однажды» может и задержаться — принимая прямо сейчас решение или выстраивая собственную стратегию, временной фактор надо держать в голове.

И массовую регистрацию товарных знаков следует воспринять исключительно как подготовку. Заблаговременную, актуальную и нужную, но всего лишь подготовку: до «озимых» еще далеко. Регистрация знака — не значащее ровным счетом ничего действие в политическом плане. Не стоит воспринимать, как заявление. В отличие от получения ОТТС на автомобиль, например.

Более того, даже физическое оформление нового транспортного средства — это месяцы до начала его официальных продаж. В некоторых случаях — до года. А уж постановка на конвейер в России — это год с хвостиком, как в кулуарах заявляют сами же производители: за прошедшие три года модельный ряд крепко изменился, так что производство предстоит не просто восстанавливать, а переналаживать, что еще сложнее и дольше.

Фото: globallookpress.com

Товарные знаки регистрируют в большинстве своем, дабы придержать ценную «интеллектуальную собственность» от покушения алчущих дельцов, стремящихся подкараулить некий именитый бренд, «заграбастать» его логотип, дабы потом подороже этому же бренду и продать.

Ради любопытства, взгляните на нового собственника товарного знака Nissan в России, скажем. Его прописка далека от Японии. Продаст потом «Ниссану» — заработает. А коли не вернется японский бренд в Россию — что очень маловероятно — беда невелика: возможные прибыли с лихвой перекрывают относительно низкие риски.

Бизнес, просто бизнес, и ничего большего. И дистрибуторы это прекрасно понимают, стараясь подстраховаться именно от такой случайности, которая может обернутся внушительными издержками.