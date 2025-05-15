Toyota раскрыла новые подробности о кроссовере RAV4 следующего поколения

Toyota официально подтвердила скорую презентацию нового поколения RAV4, являющимся бессменным лидером американского рынка кроссоверов. Его премьера состоится на следующей неделе, хотя производитель пока осторожно избегает прямых упоминаний модели в тизерных материалах.

Портал motor1.com сообщает, что RAV4 сохранит статус универсального автомобиля для города и путешествий. Фото прототипа позволяет предположить, что произойдут изменения в дизайне — модель приобрела иной силуэт с увеличенным остеклением и характерными С-образными фарами, соответствующими современному стилю бренда. Салон японцы тоже освежили, полностью его переработав.

Производить RAV4 для местного рынка продолжат в США, вероятно, на заводе в Кентукки. И интересно, что нынешнее пятое поколение, несмотря на возраст, в 2025 году показало рост продаж на 9,3%, разойдясь в Америке тиражом в 475 тысяч экземпляров. А успех этой модели имеет стратегическое значение для Toyota — прибыль от продаж массового кроссовера позволяет компании финансировать развитие новых направлений развития.

Остается лишь добавить, что все технические подробности производитель раскроет, очевидно, в день премьеры.