УАЗ запускает масштабную модернизацию производства

Ульяновский автозавод приступил к реализации одного из самых значительных проектов модернизации за последние 20 лет. Основным элементом станет обновление линий производства кузовных деталей для новых машин, включающих модельный ряд самого УАЗа, а также пикапы и новый внедорожник Sollers.

«Российская газета» сообщила, что общий объем инвестиций в проект составляет 1,1 млрд рублей, при этом 800 млн из этой суммы предоставлены в рамках государственной поддержки Фонда развития промышленности. Это подчеркивает стратегическую важность модернизации и локализации производства для российского автопрома.

Также на УАЗе ведутся работы по созданию участков лазерной резки деталей и нанесения специальных защитных составов. Эти технологические улучшения являются частью программы обновления производственных мощностей предприятия.