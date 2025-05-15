УАЗ запускает масштабную модернизацию производства

«Российская газета» сообщила, что общий объем инвестиций в проект составляет 1,1 млрд рублей, при этом 800 млн из этой суммы предоставлены в рамках государственной поддержки Фонда развития промышленности. Это подчеркивает стратегическую важность модернизации и локализации производства для российского автопрома.
Также на УАЗе ведутся работы по созданию участков лазерной резки деталей и нанесения специальных защитных составов. Эти технологические улучшения являются частью программы обновления производственных мощностей предприятия.