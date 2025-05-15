Массовая забастовка парализовала заводы Ford в Германии

В Кельне произошла беспрецедентная остановка производства на заводах впервые за 94 года работы компании в Германии. Причиной протестов стало решение руководства сократить 4000 рабочих мест в Европе к 2027 году, что составляет 14% персонала немецких предприятий.

Как сообщает Reuters, особенно болезненным для компании стало стремительное продвижение BYD на немецком рынке, где этот бренд уже обходит Tesla по объемам продаж. Заводы в Кельне, выпускающие электрические модели Explorer и Capri, оказались в эпицентре кризиса. В целом ситуация сложилась на фоне растущих финансовых проблем Ford, связанных с падением спроса на электромобили и жесткой конкуренцией с китайскими производителями.

Профсоюз IG Metall организовал массовые протесты у ворот предприятий, полностью парализовав работу. Ежедневные убытки компании исчисляются миллионами евро.

Кризис Ford отражает общие тенденции в европейском автопроме — Volkswagen, General Motors и Nissan также объявили о планах реструктуризации. Эти проблемы связаны с адаптацией традиционных европейских автогигантов к новым рыночным условиям, где доминируют более доступные китайские электромобили. Разрешение конфликта в Кельне может задать тон для будущих трудовых отношений во всей отрасли.