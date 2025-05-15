Российская автопромышленность столкнулась с кризисом локализации

Средневзвешенный уровень локализации российских автомобилей по итогам 2024 года составил лишь 32,8% вместо запланированных 55%. Этот разрыв ставит под угрозу выполнение Стратегии развития автопрома, согласно которой к 2026 году показатель должен достичь 65%.

Редакция «Известий», ссылаясь на слова директора центра анализа и прогнозирования отрасли ФГУП «НАМИ» Александр Горчакова, рассказала, что центральной проблемой остается критическая зависимость от импортных компонентов, особенно в высокотехнологичных сегментах. Государство уже вложило 266 млрд рублей в развитие компонентной базы, включая 142 млрд через Фонд развития промышленности, но из 742 критически важных позиций было локализовано лишь 326.

Особые сложности отмечаются с производством систем безопасности, резинотехнических изделий и электронных компонентов. При этом производители указывают на недостатки текущей балльной системы оценки локализации. По словам Александра Брица из MGC Group, многие производители фокусируются на получении субсидий, а не на реальном технологическом развитии.

При этом такие компании, как Sollers и Evolute, демонстрируют положительные примеры, инвестируя в новые разработки и сотрудничество с технологическими партнерами.